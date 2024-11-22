全民權證／興富發 兩檔帶勁
興富發（2542）第3季營收95億元、季減5%，雖然低於市場預期，不過由於業外收支較高、所得稅較低，稅後純益17.9億元、季增167%，每股純益（EPS）0.89元創2022年第4季以來新高，預估第4季營收將為全年營收高峰，EPS續創近兩年新高。
法人表示，興富發2025年預計將完工開始交屋建案有九案，總銷金額合計達790億元，平均銷售率76%。雖然房市氛圍不利於銷售，但興富發採預售制，在房市急凍前在手建案即陸續售出，2025年可完工交屋的已售案量達540億元，如工程進度照計畫進行並順利交屋入帳，年度營收將創歷史新高。
看好興富發後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的認購權證介入。（凱基證券提供）
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