期貨商論壇／航運期 資金進駐

目前航運市場正因川普去中化及貿易戰爆發一波搶運潮，加上近日美東碼頭協商破局加上搶運潮蔓延和農曆年前出貨潮，也開始導致運價逐漸攀升，使得航運類股在近期開始有資金進駐，而從台股觀察，走勢較為震盪，自前波高點尚未創高後修正至季線，若季線未能守住後續恐有較大的修正，而航運目前比大盤強勢，仍可持續留意。

近日美國拜登政府為烏克蘭的長程飛彈開綠燈，俄羅斯為反制也透過修法降低核武使用政策，整體俄烏戰爭緊張情勢也上升至開打以來的高點，隨後也傳出普丁願意與川普討論停火協議。

而另一方面加薩停火協議也在聯合國投票時被美國投下否決權否決掉停火協議，哈瑪斯首領也喊話除非加薩衝突結束，否則不會達成囚犯與人質交換協議，而近期地緣政治變化較大，川普政府有可能隨時出手清理各地戰場，投資人須留意相關變動。

希望參與航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨。（永豐期貨提供）

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