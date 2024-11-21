快訊

國土計畫法過初審 政院：藍8縣市未交功能分區圖

今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

期貨商論壇／航運期 資金進駐

經濟日報／ 記者王皓正整理
航運示意圖。路透
航運示意圖。路透

目前航運市場正因川普去中化及貿易戰爆發一波搶運潮，加上近日美東碼頭協商破局加上搶運潮蔓延和農曆年前出貨潮，也開始導致運價逐漸攀升，使得航運類股在近期開始有資金進駐，而從台股觀察，走勢較為震盪，自前波高點尚未創高後修正至季線，若季線未能守住後續恐有較大的修正，而航運目前比大盤強勢，仍可持續留意。

近日美國拜登政府為烏克蘭的長程飛彈開綠燈，俄羅斯為反制也透過修法降低核武使用政策，整體俄烏戰爭緊張情勢也上升至開打以來的高點，隨後也傳出普丁願意與川普討論停火協議。

而另一方面加薩停火協議也在聯合國投票時被美國投下否決權否決掉停火協議，哈瑪斯首領也喊話除非加薩衝突結束，否則不會達成囚犯與人質交換協議，而近期地緣政治變化較大，川普政府有可能隨時出手清理各地戰場，投資人須留意相關變動。

希望參與航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

川普 期貨交易

延伸閱讀

晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

川普贏了大選 分析稱中國讓人民幣貶值以加強出口

希望賀錦麗獲勝！梅克爾回憶錄談川普「著迷普亭」 以商人角度看世界

川普2.0影響台經濟？劉鏡清：川普絕對是大因素

相關新聞

台指期 提防下檔風險

股期雙市昨（21）日回檔修正，指數齊步力守22,500點關卡。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加1,...

期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將自願減產的措施再度延至12月底，但在需求疲弱且供給持續增加的供需因素未改變下...

期貨商論壇／航運期 資金進駐

目前航運市場正因川普去中化及貿易戰爆發一波搶運潮，加上近日美東碼頭協商破局加上搶運潮蔓延和農曆年前出貨潮，也開始導致運價...

鴻海、台積 權證瞄準逾120天

輝達召開法說會，公布第3季財報與本季展望，結果雙雙優於市場預期，主要受惠GB200將開始出貨，市場看好鴻海（2317）、...

貿聯、正崴 權證四檔活跳跳

台股再測季線支撐，終場下跌132點或0.58%作收，收在22,555點，盤面上，貿聯-KY（3665）、正崴（2392）...

全民權證／力旺 押逾三個月

力旺（3529）受惠於晶片應用廣泛及製程升級，營業費用控制得宜，以及權利金堆疊帶來獲利效果，相較IP與設計服務族群今年普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。