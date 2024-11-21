期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將自願減產的措施再度延至12月底，但在需求疲弱且供給持續增加的供需因素未改變下，宜保守看待輕原油期貨價格表現。

國際能源署月報預期在美國持續增產下，明年全球原油供應將超過需求每日100萬桶，其中，離岸油井預計將新增約每日70萬桶的產量占占非OPEC+總產量增長每日150萬桶的一半左右。挪威油田Johan Sverdrup電力裝置問題緩解已恢復部分生產。美國能源署EIA數據顯示15日當周美國原油日均產量較前周減少20萬桶至1,320萬桶，但原油. 汽油庫存量分別較上周增加50萬與210萬桶均高於市場預期，使得1月交割的輕原油期貨20日下跌0.7%，以68.75美元作收。

在原油供需數據部分，國際能源署（IEA）月報將今年全球的石油需求成長，上修至每日92.1萬桶。

吳佩奇表示，市場預期川普上任將快速解決中東與俄烏等地緣政治風險，但在俄羅斯遭烏克蘭導彈攻擊而修改使用核武準則，推升緊張局勢加劇。（國泰期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）