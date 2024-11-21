台指期 提防下檔風險

股期雙市昨（21）日回檔修正，指數齊步力守22,500點關卡。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加1,822口、攀升至4.3萬口，展望盤勢，期現貨目前上方皆有反壓，技術面尚未好轉，須留意下檔風險。

現貨與期貨行情方面，美股投資人周三等待輝達財報，訊息多空參雜，四大指數漲跌互見。輝達（NVIDIA）盤後公布2025財年第3季財報，在強勁的人工智慧（AI）需求帶動下，銷售與獲利均超預期，同時給出優於預期的財測，但由於市場已完全反應，導致輝達股價在盤後走低。

在台股方面，台股日盤昨天權值股表現弱勢震盪，指數全日維持刷洗，資金流向中小型類股，因此櫃買表現良好，不少個股11點左右都能夠拉出一段漲幅。加權指數昨天終場則是下跌132點，收在22,555點，成交量3,486億元。

期貨部分，台指期下跌206點至22,573點，價差方面，正價差為17.34點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超196.05億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,941口至18,135口，其中，外資淨空單增加1,822口至43,707口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加914口至20,252口。

永豐期貨指出，整體而言，目前台股資金量能約在3,500億左右，下跌家數接近500家，研判櫃買指數可能只是短線反彈，且目前指數與櫃買上方皆有月線反壓，技術面尚未好轉，須留意下檔風險。

群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守布局，整體籌碼面略為悲觀格局。技術面上，目前台股持續測試季線位置，短線一旦跌破11月1日低點位置，台股則將加速走跌幅度。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,200點，周賣權最大OI落在21,900點；月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在21,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94下降至0.85。VIX指數下降1.15至22.62。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前多空皆無明顯表態。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方略微表態。