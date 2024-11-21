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鴻海、台積 權證瞄準逾120天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
鴻海示意圖。 路透
鴻海示意圖。 路透

輝達召開法說會，公布第3季財報與本季展望，結果雙雙優於市場預期，主要受惠GB200將開始出貨，市場看好鴻海（2317）、台積電（2330）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

輝達財報優於市場預期，在Hopper需求推動下，H200營收貢獻增長數十億美元，帶動Datacenter業務成長強勁，其營收達307.71億美元、年增112%，優於市場預期的291.4億美元，並創下歷史新高。Blackwell需求遠高於供給，第4季營收有望超過先前數十億美元的預估。

展望本季營運，預期Hopper需求強勁以及Blackwell逐步貢獻營收，其他業務也將呈現季增，總將達367.5至382.5億美元，較市場預期的370.8億美元高1.1%，續創歷史新高。

鴻海方面，由於GB200 NVL72為明年主流產品，加上鴻海在Blackwell市占率將達四成以上，使雲端網路將成為明年第一大事業體，其中AI伺服器占比接近五成下，市場預估今年EPS將成長至11.5元、年成長12.8%，明年進一步成長為14.9元。

若看好鴻海、台積電投資機會，可布局價內外5%以內、有效天期逾120天權證參與行情。

台積電 營收 鴻海

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