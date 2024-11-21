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貿聯、正崴 權證四檔活跳跳

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股再測季線支撐，終場下跌132點或0.58%作收，收在22,555點，盤面上，貿聯-KY（3665）、正崴（2392）等連接器族群表現相對突出。發行券商建議，看好連接器相關群後市的投資人可藉由權證槓桿效果，擴大獲利空間。

據Fortune Business Insights最新統計數據顯示，2023年全球電線電纜市場規模為2,089億美元。預計2024年市值為2,203億美元，至2032年將達3,573億美元，預測期間內複合年增長率為6.2%。

根據日商環球訊息預估，預計到2030年，全球連接器市場將達到982億美元，2024年至2030年年複合成長率為3.6%。該市場的主要驅動力是通訊和消費性電子產業的成長、電子設備的小型化以及車輛中電子內容的增加。全球連接器市場的未來前景看好，交通、通訊/資料通訊、電腦及周邊設備等產業都蘊藏著機會。

貿聯-KY的10月營收創同期新高，單月來到49.11億元，月增7.01%，年增9.46%，符合市場預期。法人指出，貿聯-KY目前已切入NVIDIA GB200供應鏈，預期第4季出貨，並於明年第1季正式放量，預期一櫃GB200 NVL72貿聯-KY可出貨產品價值1萬美金以上，預估相關線束將貢獻貿聯-KY明年7%~8%營收。

正崴10月營收達120.29億元，創同期次高，超出預期；累計前十月營收775.82億元、年增9%。法人指出，受惠iPhone新機採USB Type-C介面ASP提升，加上Sony近期推出新一代遊戲主機PS5 Pro，森崴能源工程款認列，將挹注第4季營收成長動能。

權證發行商指出，看好貿聯-KY、正崴後續表現的投資人，可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

營收 貿聯

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