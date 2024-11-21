快訊

國土計畫法過初審 政院：藍8縣市未交功能分區圖

今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

全民權證／川湖 挑價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
川湖相關權證
川湖相關權證

川湖（2059）稼動率與產品組合轉佳讓毛利率進一步提升，第4季營運可望為季增、年增表現，2025年營運可望維持雙位數成長表現。

川湖第3季營收、毛利率與營業利益率優於市場預期，但受外幣兌換損失影響，使淨利低於市場預期。不過市場預估川湖第4季營收季增可逾10%，年增更逾50%。毛利率部分，受惠於產品組合優化與稼動率改善，法人預估川湖第4季毛利率69.7%，近第3季水準。展望2025年，川湖在NVIDIA GB200 AI伺服器導軌出貨進度，目前預計是第4季少量出貨、2025年第1季後逐漸放量，成2025年營運成長來源之一。

權證發行商建議，若看好川湖後市，可挑選價內外20%以內、距到期日150天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

毛利率

延伸閱讀

NVIDIA 財測優於預期 法人：半導體續強、留意布局契機

華航2025年貨運包機及包艙價格 都比今年度好

廣宇爭美通訊伺服器轉單 今年深蹲、2025年拚20%彈升

崇越、漢唐 權證押中長天期

相關新聞

台指期 提防下檔風險

股期雙市昨（21）日回檔修正，指數齊步力守22,500點關卡。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加1,...

期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將自願減產的措施再度延至12月底，但在需求疲弱且供給持續增加的供需因素未改變下...

期貨商論壇／航運期 資金進駐

目前航運市場正因川普去中化及貿易戰爆發一波搶運潮，加上近日美東碼頭協商破局加上搶運潮蔓延和農曆年前出貨潮，也開始導致運價...

鴻海、台積 權證瞄準逾120天

輝達召開法說會，公布第3季財報與本季展望，結果雙雙優於市場預期，主要受惠GB200將開始出貨，市場看好鴻海（2317）、...

貿聯、正崴 權證四檔活跳跳

台股再測季線支撐，終場下跌132點或0.58%作收，收在22,555點，盤面上，貿聯-KY（3665）、正崴（2392）...

全民權證／力旺 押逾三個月

力旺（3529）受惠於晶片應用廣泛及製程升級，營業費用控制得宜，以及權利金堆疊帶來獲利效果，相較IP與設計服務族群今年普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。