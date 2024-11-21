全民權證／川湖 挑價內外20%

川湖（2059）稼動率與產品組合轉佳讓毛利率進一步提升，第4季營運可望為季增、年增表現，2025年營運可望維持雙位數成長表現。

川湖第3季營收、毛利率與營業利益率優於市場預期，但受外幣兌換損失影響，使淨利低於市場預期。不過市場預估川湖第4季營收季增可逾10%，年增更逾50%。毛利率部分，受惠於產品組合優化與稼動率改善，法人預估川湖第4季毛利率69.7%，近第3季水準。展望2025年，川湖在NVIDIA GB200 AI伺服器導軌出貨進度，目前預計是第4季少量出貨、2025年第1季後逐漸放量，成2025年營運成長來源之一。

權證發行商建議，若看好川湖後市，可挑選價內外20%以內、距到期日150天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供）

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