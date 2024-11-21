全民權證／寶成 兩檔動能強
寶成（9904）隨著客戶庫存調整告終且客戶需求強勁，今年出貨量可達2.54億雙。獲利方面，隨著出貨恢復增長帶動稼動率提升，整體營益率將較2023年提升，預估製造端2024年OPM約6.5%至7%。
寶成第3季製鞋業務價跌量增且量年增率近三成，營收485億元，季增8.5%，年增達25%；整體集團本業獲利41.42億元，集團營業利益率6.2%，本業獲利較去年同期增長172%，業外來自南山人壽獲利115.62億元，整體轉投資認列利益達28.1億元，扣除少數股權淨利後，第3季稅後歸屬母公司純益57.27億元，每股純益（EPS）1.94元。
權證發行商建議，看好寶成接續股價表現，可挑選價內外5%以內、有效天期100天以上的商品介入。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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