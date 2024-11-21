全民權證／力旺 押逾三個月

力旺（3529）受惠於晶片應用廣泛及製程升級，營業費用控制得宜，以及權利金堆疊帶來獲利效果，相較IP與設計服務族群今年普遍下修獲利，力旺算是當中的營運優等生。

新一波的中國出口管制的可能影響已自AI應用擴展至HPC相關應用，法人認為，台系設計服務公司在中國大多專注於成熟製程，且在2023年出口管制收緊後已逐步降低中國的占比，預期IC設計服務產業受到影響不大，儘管未來將影響其中國開案動能；至於IP業者，預期管制措施將不會帶來直接影響，但若Design House受制於管制規定趨嚴而無法出貨給中國，則可能會產生間接影響。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（國泰證券提供）

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