12月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌132.7點，收22555.66點。12月電子期收1227.9點，下跌15.65點，正價差1.28點；12月金融期收2082.4點，下跌20點，逆價差1.85點。
12月電子期以1227.9點作收，下跌15.65點，成交702口。1月電子期以1231.2點作收，下跌7.15點，成交1口。
電子現貨以1226.62點作收，下跌9.84點；12月電子期貨與現貨相較，正價差1.28點。
12月金融期以2082.4點作收，下跌20點，成交410口。1月金融期以2084點作收，下跌14.6點，成交2口。
金融現貨以2084.25點作收，下跌8.46點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.85點。實際收盤價以期交所公告為準。
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