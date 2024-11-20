期貨商論壇／生技期 偏空架構

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

上市櫃公司揭露第3季財報，其中，生技權王藥華藥（6446）和股王保瑞（6472）同步繳出亮眼成績單；藥華藥第3季營收季增17.5%，年增107.5%，自2023年第2季起，已連續六季創新高，美日市場業績持續攀升，隨全球營運規模擴大，獲利將快速成長。

保瑞則是併購策略奏效，產品組合優化，不僅帶動第3季大賺逾一個股本，累計前三季稅後純益高達33.3億元、年增35%，每股稅後純益達32.87元，已賺贏去年全年。

生技類股基於產業基本面穩健、商機題材多元，值得持續追蹤，而臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為20萬元，保證金為15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期震盪走低，回落到所有均線之下，同時創下波段新低點，因此在站回月線前，整體仍為偏空架構。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技類股

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