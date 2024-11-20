期貨商論壇／東陽期 震盪盤堅

經濟日報／ 記者周克威整理
東陽董事長吳永茂。 聯合報系資料照
東陽董事長吳永茂。 聯合報系資料照

東陽（1319）是全球最大的汽車售後維修市場（AM）塑膠件及鈑金件製造商，其產品銷售遍及美國、中國大陸及台灣等主要市場，占集團總營收的七成以上，並積極跨足OEM（原廠維修）市場，與一線車廠合作生產，進一步鞏固市場地位。

今年東陽前三季營收年成長7.9%，稅後純益為30.9億元，年增39.2%，每股稅後盈餘為5.23元，已超越去年全年的5.1元。隨第4季進入車用零件傳統旺季，將進一步提升業績表現。

市場展望方面，大陸政府推出的購車補貼政策將推動大陸車市銷量，帶動OEM業務的成長。展望2025年，北美保險公司擴大AM零件的賠付範圍，將提升AM市場的滲透率，公司也已購置安南科工區和七股工業區的土地，並租賃新市產業園區，以應對未來需求增長。此外，東陽正積極開拓電動車零件市場，預期將成為未來營收增長的重要動能。

技術面分析，自8月初出現止跌反彈信號來，東陽過去兩個月重回多方格局，自9月波段高點修正來，股價已連三個月處高檔整理區間，目前短中期均線進入糾結型態，形成下檔支撐。

整體而言，東陽憑藉持續擴增產能、提升設備效率及積極布局電動車零件市場，基本面表現穩健，技術面呈現震盪盤堅格局，未來營收成長可期，後市發展值得看好。（國票期貨提供）

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期貨交易 東陽 營收

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