台指期 短線有望再攻

台股昨（20）日開高走低，午盤後台指期壓低結算，指數跌幅擴大，終場台股下跌160點、收在22,688點；台指期也同步疲軟。期貨商建議，台指期只要沒有跌破季線，預期短線震盪過後，仍有機會再次發動多頭攻勢。

近日美國拜登政府為烏克蘭的長程飛彈開綠燈，俄羅斯提出反制措施、通過新版核威懾基本政策，降低發動核武攻擊門檻，使得地緣政治風險升溫，衝擊台指期12月合約昨日下跌122點、至22,773點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加54口至16,194口，其中，外資淨空單增加516口至41,885口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加113口至19,338口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前多空皆無明顯表態。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。

群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面為保守格局；技術面上，目前台股壓縮震盪整理，短線待量能明顯放大回升後，方能走出目前的區間僵局。

元富期貨認為，台指期昨日開高走低，遇台指期壓低結算，終場11月合約下跌162點，以黑K棒作收，近期維持一紅一黑的走勢，方向較不明確；目前下方持續上揚的季線可視為重要的支撐，因此在跌破季線前，短線震盪過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大OI落在21,400點，月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在21,300點。全月未平倉量put／call ratio值由1.03下降至0.94，VIX指數上升0.27至23.77。