全民權證／美時 選逾四個月

經濟日報／ 記者周克威整理
美時相關權證
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美時（1795）第3季營收季增10%、年增15%，主要受益於高毛利美國血癌藥品Lenalidomide出貨增加，毛利率63%，雖然業外認列損失2.1億元，但稅後純益達15.6億元，每股純益（EPS）5.98元。

展望2025年，美國血癌藥出貨量將持續增加，Teva泰國及Alpha ChoayR併購案將持續挹注營收，預計2025年在越南市場營收達8至10億元，隨多項產品陸續推出，明、後年成長加速，預計2025年上市藥品包括Pomalidomide（血癌藥），市場規模預估約為9億美元，以及Tofacitinib（抗炎藥）、Enzalutamide（前列腺癌藥）等。

若看好美食，可利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（統一證券提供、記者周克威整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 美國 血癌

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