全民權證／和碩 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
和碩相關權證
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和碩（4938）預期明年人工智慧（AI）應用成長將帶動個人電腦銷售提升，消費性電子因新品推出重返成長，通訊產品因5G、6G、Wi-Fi 7滲透率提高受益，智慧型手機將依需求調整穩定貢獻營收。

值得留意的是，和碩在AI伺服器業務方面採取多管齊下策略，目前以第二、第三級雲端服務廠商及企業客戶為主，分布台灣、歐美和中東等地，近期又獲國內知名半導體廠訂單，已進入最後驗證階段，預計明年第1季出貨；車用業務也可望持續成長，主要客戶為特斯拉。

權證發行商表示，投資人如看好和碩投資機會，可挑選價外20%、價內10%以內、有效天期60天期以上的商品，參與個股行情。（永豐金證券提供，記者蔡靜紋整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

和碩 權證

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