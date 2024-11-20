全民權證／智邦 挑價內外15%

智邦（2345）受惠人工智慧（AI）、機器學習（ML）趨勢，帶動交換器升級步調加速，法人看好今年營運可望改寫歷史新高。

資料中心規格升級及AI功能導入，對於高階網路交換器與新款網卡加速器等產品需求水漲船高，加上新款51.2T網路交換器產品下半年量產，智邦第4季營收可望季增約一成，今年呈現逐季走揚態勢。隨各大雲端服務提供商（CSP）積極自行設計白牌AI伺服器與AI加速器趨勢，法人預期智邦明年可望因400G及800G網路交換器產品出貨成長，及AI加速器取得更多客製化晶片供給，挹注營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供、記者盧宏奇整理）

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