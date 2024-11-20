金像電、台燿 權證四檔閃亮

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
金像電、台燿相關權證
金像電、台燿相關權證

台股第3季獲利再次突破兆元大關，但公司表現迥異，其中，單季每股純益（EPS）創歷史新高的金像電（2368）、台燿（6274）等PCB族群，吸引市場目光之際，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

金像電擺脫淡季效應，通用型伺服器也回溫，且ASIC AI server需求持續強勁，800G swtich出貨進度提前，加上台灣廠區稼動率持續維持滿載，蘇州廠、常熟一二廠稼動率持續提升至九成，同時，突破產能瓶頸，且受惠伺服器PCB板層數提升，平均ASP提高。市場預估金像電第3季伺服器營收比重由第2季的68%上升至70%，其中AI伺服器占比突破20%，產品組合持續優化。

展望2024全年，金像電受惠400G switch持續出貨，800G switch量產進度提前，並在第4季持續放量。預計笫4季將在台灣廠再擴增10%產能，使營收動能延續，預計將維持在第3季高檔；市場估今年營收394.2億元，年成長31.2%，每股純益1（EPS）12.2元。

台燿10月營收20.3億元，月減10.6%、年增44.4%，主要是季節性淡季，但10月下旬訂單已轉趨熱絡，市場預估第4季營收66.9億元，季增1.1%、年增51.6%，毛利率23.4%，稅後純益8.3億元，季增10.1%、年增111.7%，EPS接近3元。

伺服器 營收

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