崇越、漢唐 權證押中長天期

先進半導體製程擴廠馬不停蹄，崇越（5434）、漢唐（2404）等耗材、設備廠展望看俏，營收有望創高。權證發行商表示，投資人如看好相關半導體耗材設備廠股價表現，可透過中長天期、價內外15%以內的權證商品布局。

崇越在先前法說會釋出不少好消息，包括第4季持續受惠於先進製程需求以及工程進度如期挹注，營運表現強勁，有望突破既定目標；海外布局將穩步在歐洲、美國與南韓推進。

崇越、漢唐相關權證

就矽晶圓景氣變化來看，崇越表示，公司依照長約執行，價格不變，惟數量上可能有時間點的彈性調整，但整體數量沒有變動。光阻劑方面在今年前三季因先進製程關係有高成長，而第4季預估與第3季持平，而公司在光阻、晶圓、石英等市占高，相關耗材需求隨先進製程推進，銷售同步帶旺，後市展望佳。

崇越今年前十月營收523.8億元，年成長12%，法人預期第4季營收可穩定向上，今年全年營收可達年增幅10%。法人同時看好崇越2025年發展，預期先進製程持續滿載，有利相關產品出貨，建議拉回可逢低偏多操作。

無塵室設備大廠漢唐第3季毛利率較前季成長25.47%，稅後純益 17.5 億元，季增 46.69%，年增33.89%，每股純益 （EPS）9.26 元，雙雙刷新單季新高。

就營收來看，漢唐因去年台積電美國廠入帳，拉高營收基期，今年來自美國廠的營收占比已明顯降低，使得全年營收有下滑壓力，但目前在手訂單超過600億元，明年營運將以國內廠務工程為主，有望優於今年。