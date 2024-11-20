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11月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北20日電

台北股市今天下跌160.44點，收22688.36點。11月電子期收1236.85點，下跌11.5點，正價差0.39點；11月金融期收2091.6點，下跌1.8點，逆價差1.11點。

11月電子期以1236.85點作收，下跌11.5點，成交183口。12月電子期以1242.85點作收，下跌8.6點，成交542口。

電子現貨以1236.46點作收，下跌10.77點；11月電子期貨與現貨相較，正價差0.39點。

11月金融期以2091.6點作收，下跌1.8點，成交255口。12月金融期以2103.8點作收，上漲8.4點，成交454口。

金融現貨以2092.71點作收，下跌5.15點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差1.11點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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