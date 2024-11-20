期貨商論壇／長榮航期 迎旺季

受惠客運、貨運強勁成長，長榮航（2618）第3季營收年增加7.3%，稅後淨利89.8億元，每股獲利（EPS）1.66元；前三季營收年增12%，稅後淨利214.8億元，EPS為3.98元。

其中，客運、貨運累計前三季營收占比分別為64%及25%，其中客運營收年增約10%，主要是積極拓展利基市場與增班航網所致；貨運營收年增27%，則是受電商、AI伺服器與半導體需求成長帶動。

年底購物旺季將至，之前因中國大陸旅遊需求降溫而縮減航班的航空業者，正趕忙調整航線、加開班機，以迎接黑色星期五與耶誕節購物旺季來臨之前的空運拉貨熱潮。

航空業者都正在調整航班，加開從中國大陸出發的班機，希望在年底購物旺季前，利用居高不下的空運運費大發利市。

研調資料顯示，從亞洲飛往美國的10月即期平均空運運費，比去年同期大漲49%，從亞洲飛往歐洲的運價也年漲25%。

展望後市，長榮航稱，客運農曆年前一定旺，年後價格就會下來，但預期不會差太多。顯示過年完後的機票價格雖稍見壓力，但不會比去年差異太大，客運量價整體還是持穩表現。

貨運部分，AI和電商還是擔綱重要的角色，AI持續是主軸，電商占比更高，估計明年整體貨運將會呈現續強格局，投資人不妨可以長榮航期（HSF）做相關操作。

（群益期貨提供）