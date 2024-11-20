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期貨商論壇／永續期 留意風險

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

投資人擔心川普新政府的關稅與減稅政策，可能導致美國通膨壓力升溫且財政惡化，使美債殖利率與美元指數不斷走強。明尼亞波里斯聯邦準備銀行總裁Neel Kashkari表示，他會觀察即將發布的通膨數據，來決定12月是否繼續降息，使美國降息前景不確定性上升，導致先前已逐漸退出市場焦點的通膨數據再度受到矚目。不過在政策利率依然將緩步走向中性的背景下，通膨降溫的趨勢不易扭轉。

籌碼面部分，自11月初以來，外資賣超幅度超過千億，且上周指數來到前高區間，外資空單水位不減反增，淨空單甚至一度超過5萬口大關。總括來說，外資期現貨籌碼同步偏空操作，導致上周指數表現疲弱。另外，觀察近期全球股市的連動關係，美國總統大選過後，雖然台美股市都是相對偏多，不過上周台股領先美股回檔，整體動能相對美股來的弱勢。櫃買部分表現更為弱勢，連續二周維持盤跌走勢，多方防守態度較為疲弱，短線投資人宜高度留意下檔風險，可利用永續期貨進行避險操作。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易 美國 通膨

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