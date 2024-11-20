台指期 多空震盪格局

股期雙市昨（19）日開高震盪走高，齊步收復22,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單減少5,214口、降至4.1萬口。展望盤勢，儘管技術面轉強，但仍以整理格局看待，預期台指期行情將延續多空震盪走勢。

台股方面，昨天加權指數終場上漲302點，收在22,848點，成交量3,551億元。期貨部分，台指期昨天上漲277點至22,850點，價差方面，正價差為1.2點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超177.58億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,409口至16,140口，其中，外資淨空單減少5,214口至41,369口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少4,238口至19,225口。

永豐期貨指出，雖然昨天個股全面反彈，不過櫃買部分均線格局差，仍須留意下檔風險。

群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守布局，整體籌碼面為保守格局。技術面上，昨天台股波動率呈現走低，目前台股依舊量縮格局，短線台股仍以保守看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,600點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,400點。全月未平倉量put/call ratio值由0.85上升至1.03。VIX指數下降2.36至23.5。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前以買買權做布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為300餘口，買權OI增量不增反減，目前選擇權多空拉鋸互不相讓。