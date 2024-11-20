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長榮、陽明 認購拉風

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
長榮海運。 聯合報系資料庫
長榮海運。 聯合報系資料庫

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第4季向來為航運及非原廠件（AM）汽車零組件的旺季，今年更有AI伺服器GB 200進入出貨旺季的科技盛事，相關企業的業績備受關注。法人在盤勢動盪中仍伺機布局「第4季產業旺季概念股」，相關權證也蓄勢待發。

航運股第4季受到地緣政治及美東碼頭勞資協議破局影響，運費看漲，加上川普競選期間揚言提高課徵進口關稅，根據川普2018年宣布加徵關稅後，運價在幾個月內翻倍的經驗，市場預期將有利長榮（2603）、陽明（2609）的業績旺季更添「財」火。

產業旺季概念股相關權證 圖／經濟日報提供
產業旺季概念股相關權證 圖／經濟日報提供

長榮第3季單季稅後純益達619.13億元，年增182.6%；每股純益（EPS）28.75元；前三季累計稅後純益1,087.5億元，每股純益50.68元。陽明第3季稅後純益283.67億元，年增911%；EPS為8.12元。前三季累計稅後純益516.34億元，累計前三季EPS達14.79元。法人估，貨櫃輪商第4季獲利將高檔續航，明（2025）年配發今年股息水準相當樂觀。

運價連三周上漲，年底貨載需求轉強，加上大陸農曆年備貨潮提前，尤其川普加徵關稅擔憂引發搶運潮，有利運價續漲；紅海危機影響全球運力約7.5%至10%，消化明年過剩運力，預估今、明兩年獲利亮麗；長榮所屬海洋聯盟延長合約至2032年，營運穩定度高，且投資節能環保船，減碳成效顯著，競爭力強。法人預估以股利配發率40%推算，長榮殖利率逾10%，具買盤吸引力。

中東局勢緊張造成紅海危機，航商繞行好望角，需要增加船舶，吸收大量投放的運力供給，扭轉市場原先對於海運今年供過於求的預期。

從成本面來看，近兩年成本沒有太大變動，陽明今年上半年成本占比達35%的三大變動成本（集貨船、內陸及裝卸費用）256.3億元，年增14.73%，亦隨紅海危機及物價而走升，該因素也影響航商繞過蘇伊士運河，而省下大量港埠及運河費成本。

法人研判，農曆年前小高峰效應提早到第4季下半段，目前觀察明年供給仍大於需求，但今年相較供需差距更大，因為外部因素干擾，目前供給面差距實際有外界預估高，如果明年不確定性因素存在，供需差距應會縮小。

投資人若看好第4季產業旺季概念股，可選價內外15%、有效天期超過三個月的認權證介入。

川普 長榮

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