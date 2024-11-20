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全民權證／貿聯 挑逾兩個月

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
貿聯-KY相關權證 圖／經濟日報提供
貿聯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

貿聯-KY（3665）受惠併購效益逐漸顯現，加上毛利率較高的高速運算（HPC）及半導體設備業務扮演明年主要成長動能，產品組合轉佳有利評價提升，近期股價強勢整理。

法人指出，貿聯-KY去年併購Easys，新增更多半導體設備整機系統整合、Box build產能及技術，後來併購提供客製化電纜組件、線束、整機構建解決方案的Cable Connection，兩案有助增強工業領域的NPI、組裝與系統整合競爭力。此外，人工智慧（AI）應用需求暴增，貿聯-KY除大電流電源線、高速傳輸線束等產品出貨熱絡，將明顯挹注營收。

權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，距到期日60天以上的認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

併購 權證 貿聯

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