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全民權證／東元 兩檔動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
東元相關權證 圖／經濟日報提供
東元相關權證 圖／經濟日報提供

東元（1504）訂定三年發展計畫，確保長期競爭力與營運動能，未來藉併購的伸昌電機變壓器製造與設計能力，加上東元集團北美資源，長期打入北美變壓器市場，優化產品。

隨著氫能源市場逐漸發展，北美已有多種產業跨入氫能源開發市場，包括但不限於CCUS 碳捕捉、氣體、化學品、石油天然氣公司等，而東元目前發展出產氫，運輸到終端加氫站系列壓縮機專用馬達（H2Z）等產品，接到400萬美元訂單預期明（2025）年開始出貨。隨著氫能源產品逐漸於2026年起成熟，也有利東元未來氫能源相關訂單的接洽，貢獻長期營運。

權證發行商建議，看好東元投資機會可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證入手。（群益金鼎證券提供）

東元 權證 氫能源

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