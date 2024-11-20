聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／東元 兩檔動能強
東元（1504）訂定三年發展計畫，確保長期競爭力與營運動能，未來藉併購的伸昌電機變壓器製造與設計能力，加上東元集團北美資源，長期打入北美變壓器市場，優化產品。
隨著氫能源市場逐漸發展，北美已有多種產業跨入氫能源開發市場，包括但不限於CCUS 碳捕捉、氣體、化學品、石油天然氣公司等，而東元目前發展出產氫，運輸到終端加氫站系列壓縮機專用馬達（H2Z）等產品，接到400萬美元訂單預期明（2025）年開始出貨。隨著氫能源產品逐漸於2026年起成熟，也有利東元未來氫能源相關訂單的接洽，貢獻長期營運。
權證發行商建議，看好東元投資機會可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證入手。（群益金鼎證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言