台光電、日月光 四檔靚

台股近期回測季線、半年線等關卡，盤面個股走勢分歧，台光電（2383）、日月光投控（3711）等個股進入產業旺季，有機會吸引市場買盤進駐，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，台光電第4季受惠高毛利的高階交換器出貨動能延續，緩解年度歲修及智慧手機、筆電等消費性產品進入淡季等影響，毛利率可望較前一季提升，整體獲利較去年同期明顯成長。

展望2025年，台光電隨人工智慧（AI）帶動資料傳輸需求大幅增加，法人預估800G交換器滲透率，可望由低個位數提升至雙位數以上水準，加上雲端服務提供商（CSP）自研晶片、CoWoS產能擴增，及低軌衛星產品出貨持續成長，整體基礎建設營收仍將年增雙位數。

考量AI手機、AI PC等產品推出，消費性產品需求將復甦，且車用產品需求亦因降息效應逐漸回溫，台光電持續擴充產能，以因應客戶需求，法人看好其高階銅箔基板（CCL）先進者優勢。

法人指出，日月光投控是台積電最緊密的後段製程合作夥伴之一，產能通過認證，未來幾年隨台積電CoWoS擴產動作更加靈活，委外製造效應將對營運有助益，將持續受惠先進封裝趨勢。

雖然台積電與Amkor共同宣布在先進封裝領域合作，法人認為，應僅止於美國廠，考量AI加速器晶片尺寸較大，且生產良率相對較低，將不會直接影響台積電委外給日月光的路線策略。

權證發行商建議，可買價內外10%內、距到期日逾120天台光電、日月光投控相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。