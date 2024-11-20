東陽放閃 選逾三個月

東陽（1319）受惠於售後市場（AM）業務的穩健成長，帶動整體營運向上。除此之外，隨著獲利能力持續改善，法人預估東陽今年營收以及獲利將會保持穩定增長，建議相關權證可伺機布局。

法人分析，東陽第3季營收表現優於預期，AM業務在淡季不淡的情況下穩健成長。展望第4季，隨時序進入AM旺季，預估AM營收將季增約5%。

展望下半年，公司的營運動能逐漸提升，第4季以及明年首季將會進入季節性旺季，特別是AM業務需求強勁，對營收與獲利提供短期支撐。事實上，東陽在提升產品組合與控制成本上成效顯著，有助進一步改善獲利表現。

此外，至明（2025）年，AM業務受惠於新車市場成長、車齡延長及產險增加賠付等因素，營收年增幅度預計達約5%至8%。

在OEM業務方面，中國大陸市場表現不如預期，主要受合資品牌銷量低迷影響。相較之下，台灣OEM營收因新車型加入量產而有所增長，預估2025年整體OEM業務增長約3%。

AM業務上，比重則有望提升，帶動產品組合優化並推升毛利率表現。法人預估東陽2024、2025年營收分別達約257億元和272億元（年增約7%、6%），毛利率分別為32%和33%，後市可期。

權證發行商建議，看好東陽後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。