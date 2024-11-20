全民權證／技嘉 押價內外20%

技嘉（2376）持續受惠AI伺服器需求增長，法人認為目前評價仍具吸引力，值得長期關注，並維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。

技嘉管理層預估雖板卡業務進入淡季，但高階顯卡的遞延出貨及AI伺服器需求暢旺將成為支撐，毛利率有望回升至11.5%。此外，隨著台幣匯率回穩，10月已迴轉60%以上的匯兌損失，有助改善業外表現。法人預期，明（2025）年技嘉AI伺服器將持續增長；全球新產能投產將於明年首季啟動，也助力伺服器業務發展，預估明年伺服器營收達2,100億元。

權證發行商建議，看好技嘉後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的商品介入，藉以放大槓桿利潤。

（中國信託證券提供）