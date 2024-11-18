聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／元太 選中長天期
元太（8069）第4季的電子書出貨持續、電子貨架標籤（ESL）也將延續第3季成長動能，公司維持今年營運逐季季增看法不變。法人表示，元太ESL受惠Walmart專案放量，占比提升有助毛利率轉佳，預期第4季營收可逼近百億元。
投顧法人表示，元太兩大產品線在明年仍可望維持強勁動能。其中，Amazon於10月推出含全新彩色電子書款Kindle Colorsoft等四項新品，將顯著挹注營運動能；物聯網應用電子貨架標明年將隨客戶需求攀升加速成長。此外，Signage業務也漸入佳境，明年開始出現貢獻。
權證發行商表示，投資人如看好元太投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（元大證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言