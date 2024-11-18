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全民權證／元太 選中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
元太相關權證 圖／經濟日報提供
元太相關權證 圖／經濟日報提供

元太（8069）第4季的電子書出貨持續、電子貨架標籤（ESL）也將延續第3季成長動能，公司維持今年營運逐季季增看法不變。法人表示，元太ESL受惠Walmart專案放量，占比提升有助毛利率轉佳，預期第4季營收可逼近百億元。

投顧法人表示，元太兩大產品線在明年仍可望維持強勁動能。其中，Amazon於10月推出含全新彩色電子書款Kindle Colorsoft等四項新品，將顯著挹注營運動能；物聯網應用電子貨架標明年將隨客戶需求攀升加速成長。此外，Signage業務也漸入佳境，明年開始出現貢獻。

權證發行商表示，投資人如看好元太投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（元大證券提供）

元太 權證

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