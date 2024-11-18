全民權證／精測 挑價內外10%

經濟日報／ 記者王皓正整理
精測相關權證 圖／經濟日報提供
精測相關權證 圖／經濟日報提供

精測（6510）受惠AI、高效能測試板助攻，10月營收3.85億元，攻上2022年11月以來高點，月增21.6%，並較去年同期大增68.42%。展望後市，精測看好本季營運將持續成長。

精測累計前十月營收27.01億元，較去年同期成長15.39%。精測表示，10月主要智慧手機新世代5G晶片陸續上市發表，在生成式AI發展迅速下，該公司智慧手機應用處理器晶片（AP）測試相關業績持續暢旺，其中，探針卡營收貢獻顯著增長，探針卡營收占比回升逾三成。綜觀半導體產業鏈現況，精測正向看待本季業績維持成長態勢。法人估，精測2024全年營收可望年增雙位數百分比。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的權證入手。（凱基證券提供）

智慧手機 營收 精測

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