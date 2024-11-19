鴻海、雙鴻 押逾四個月

輝達（NVIDIA）20日將公布近一季財報，市場關注近期將小量出貨的GB200 AI伺服器，明年將進一步進入量產階段，後續對鴻海（2317）、雙鴻（3324）等台鏈明年營運將有顯著挹注。權證發行商表示，投資人可透過中長天期權證商品，布局輝達概念股。

鴻海是法人點名受惠輝達伺服器最明確的台廠之一，投顧法人分析，鴻海第4季整體營收將呈現較第3季成長態勢，不過，相較去年同期可能是持平，主因電腦終端應用出現下滑。不過，明年則將因AI伺服器出貨量而逐季攀升，鴻海今年前三季AI伺服器占伺服器營收超過40%，預期明年占比可提升至50%。

鴻海、雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供

雙鴻近期傳出大客戶美超微財報疑慮可能影響公司訂單，但投顧法人表示，考慮雙鴻成功打入輝達供應商認證，並且表示明年來自雲端服務廠的水冷訂單占比將大於75%，大幅稀釋美超微負面影響，因此仍預期明年隨著Blackwell出貨，公司將受惠水冷板拉貨力道而顯著提升，且水冷產品毛利率優於其整體產品平均值，可提升產品組合毛利。

看好鴻海及雙鴻後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證操作。