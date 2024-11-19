鴻海、雙鴻 押逾四個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
鴻海。 記者吳康瑋／攝影
鴻海。 記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）20日將公布近一季財報，市場關注近期將小量出貨的GB200 AI伺服器，明年將進一步進入量產階段，後續對鴻海（2317）、雙鴻（3324）等台鏈明年營運將有顯著挹注。權證發行商表示，投資人可透過中長天期權證商品，布局輝達概念股。

鴻海是法人點名受惠輝達伺服器最明確的台廠之一，投顧法人分析，鴻海第4季整體營收將呈現較第3季成長態勢，不過，相較去年同期可能是持平，主因電腦終端應用出現下滑。不過，明年則將因AI伺服器出貨量而逐季攀升，鴻海今年前三季AI伺服器占伺服器營收超過40%，預期明年占比可提升至50%。

鴻海、雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供
鴻海、雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供

雙鴻近期傳出大客戶美超微財報疑慮可能影響公司訂單，但投顧法人表示，考慮雙鴻成功打入輝達供應商認證，並且表示明年來自雲端服務廠的水冷訂單占比將大於75%，大幅稀釋美超微負面影響，因此仍預期明年隨著Blackwell出貨，公司將受惠水冷板拉貨力道而顯著提升，且水冷產品毛利率優於其整體產品平均值，可提升產品組合毛利。

看好鴻海及雙鴻後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證操作。

伺服器 雙鴻 鴻海

延伸閱讀

輝達兩大事 AI鏈衝一波熱度 周三財報業界看多

美媒：輝達Blackwell延遲 伺服器出現過熱問題

法人看後市 績優非電族群撐盤要角

美超微 疑踩地緣政治紅線

相關新聞

鴻海、雙鴻 押逾四個月

輝達（NVIDIA）20日將公布近一季財報，市場關注近期將小量出貨的GB200 AI伺服器，明年將進一步進入量產階段，後...

台指期 外資加碼空單

台股昨（18）日受到費城半導體指數表現疲弱影響，呈開低走低格局，終場加權指數下跌196點、收在22,546點。期貨商表示...

期貨商論壇／永續期 靈活布局

若美國整體經濟展望不變，但國際股市持續受到川普及輝達（NVIDIA）財報影響而出現大幅修正，反倒是絕佳布局機會，投資人若...

期貨商論壇／半導體30期 承壓

半導體30期貨指數近期持續走低，並跌破11月以來的波段低底點，短線上沉重賣壓影響，持續向年線回測。觀察半導體30期貨持續...

友達、閎康 四檔放光芒

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價抗震，有望躍居多頭領頭羊，投資人可參考友達（2409）、閎康（...

全民權證／精測 挑價內外10%

精測（6510）受惠AI、高效能測試板助攻，10月營收3.85億元，攻上2022年11月以來高點，月增21.6%，並較去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。