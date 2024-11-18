友達、閎康 四檔放光芒

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
友達、閎康相關權證 圖／經濟日報提供
友達、閎康相關權證 圖／經濟日報提供

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價抗震，有望躍居多頭領頭羊，投資人可參考友達（2409）、閎康（3587）等股表現，用權證參與行情，放大獲利空間。

友達明年訂單與新開案掌握度與能見度均優。友達指出，併購德國BHTC將把重點放在組織融合、協調運作的綜效上，可以強化集團核心競爭力，提供客戶車用產業最新的服務。即便面板本業進入淡季，友達第4季營收將呈現季節性衰退，整體營運在智慧移動和垂直場域兩大事業持穩下，會減少顯示器產品季節性衰退帶來的影響。

友達智慧移動及垂直場域明年訂單及新開案掌握度、能見度均優，加上面板供需趨於健康，明年營運將持續成長。未來在客戶拓展速度、客戶多元性，及提升產附加價值與提升獲利貢獻效益將逐步發酵，展現更大的格局。

閎康10月營收為4.11億元，年增8.8%，主因先進製程材料分析（MA）及故障分析（FA）需求及日本實驗室業績帶動。

閎康表示，隨半導體製程技術邁向2奈米，晶圓代工大廠將導入環繞式閘極電晶體（GAAF T）架構，根據官方公布數據顯示，相較於N3E製程，2奈米技術將在相同功耗下提供10%至15% 的性能提升，或在相同性能下降低23%至30%的功耗，客戶對2奈米的興趣及參與度也優於3奈米量產初期。

閎康在亞洲第三方實驗室中具備最大的SIMS產能，且是少數在早期就參與合作的公司，隨著矽光子技術逐漸成熟，相關檢測分析需求也將水漲船高。

權證發行商表示，投資人若看好此兩檔，可以選擇價內外20%以內、有效槓桿高的權證入手。

友達 奈米 閎康

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