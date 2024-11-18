全民權證／正新 兩檔有潛利

正新（2105）第3季營收255.04億元，毛利率24.31%，年減1.16個百分點，稅後純益23.29億元，每股純益（EPS）0.72元；累計前三季營收734.72億元，營業利益84.93億元，歸屬於母公司業主淨利69.03億元，年增22.5%，EPS為2.13元。

展望正新後市，法人認為，短期關注原物料成本及美國新任總統川普上台後影響，第4季因原物料成本上漲壓力仍在，價格具備商議空間，依產品別漲幅在2~5%內，尋求維持利潤空間。川普上台後，是否遂行其調高關稅的政見，牽動聯準會（Fed）後續降息時程與規劃也是要持續觀察的重點。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）