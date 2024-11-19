期貨商論壇／半導體30期 承壓

半導體30期貨指數近期持續走低，並跌破11月以來的波段低底點，短線上沉重賣壓影響，持續向年線回測。觀察半導體30期貨持續受到短期均線反壓影響持續走低，同時均線呈現空方排列，在短線利空因素頻傳下，需多加提防再度回測年線風險。

近期人工智慧（AI）族群遭受大盤賣壓影響，有較大幅度拉回，而AI領頭羊輝達第3季財報將於20 日登場，市場看好財報優於預期，預期營收落在330.8億美元，年增84%。

受益AI晶片強勁需求，市場預期輝達第3季營收預期達到330.86億美元，為連續第八季超前財測；但分析師認為，相較過去幾季，輝達營收成長速度預料將放緩。輝達財報的發布也將影響台灣半導體廠商是否能在此之下挽回近期的頹勢。

另外，在經濟方面，聯準會可能放慢降息步調，主席鮑爾表示，近期美國經濟表現強勁，也讓聯準會須更加謹慎評估降息的空間，在接近所謂的中性利率水準時，可能放慢降息步伐。隨近期降息可能放緩、也導致晶片股股價受到影響。

另外，台灣半導體股價也因川普的產業關稅而受到衝擊，但中長線來看，並不影響整體AI趨勢發展，半導體仍然多可期待，若近期輝達能繳出亮眼財報與樂觀展望，對於科技族群與AI相關供應鏈將帶來助益。（凱基期貨提供）