期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）

若美國整體經濟展望不變，但國際股市持續受到川普及輝達（NVIDIA）財報影響而出現大幅修正，反倒是絕佳布局機會，投資人若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。

美股科技七巨頭中已有六家公布財報，其中如Meta、Amazon、Alp abet、Tesla等，其第三季業績皆有亮眼表現，但市場對人工智慧（AI）估值過高仍帶有疑慮，加上近期美國各大投資機構如橋水、Baillie Gifford、Coatue等基金皆減倉輝達及科技股持股，不禁使投資人猜想輝達於20日公布財報後，美指期會否出現劇烈波動而形成轉折，值得留意。

川普重新執政後，市場擔憂其關稅政策將使通膨惡化，進而影響聯準會後續的降息頻率，導致美指期由高檔回落，未能延續漲勢。然而川普作風特異並時常有驚人之舉，較難預測其未來走向，且關稅政策可能為談判手段，尚需時間觀察，在短期內影響有限，實不必過度驚慌，當以靜待布局時機為佳。

「臺灣永續期貨」主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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