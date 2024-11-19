台指期 外資加碼空單

台股昨（18）日受到費城半導體指數表現疲弱影響，呈開低走低格局，終場加權指數下跌196點、收在22,546點。期貨商表示，目前指數反彈力道薄弱，市場追價意願偏低，指數短線位於在季線附近多空交戰，季線可視為短線多空分水線。

台指期昨日下跌188點、至22,574點，正價差為27.46點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加826口至18,549口，其中外資淨空單增加1,399口至46,583口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加625口至23,463口。

其中，外資現貨賣超逾百億元，期貨淨空單增加至46,583口，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權做布局；近月選擇權籌碼悲觀格局，賣權OI小於買權OI差距為3.3萬餘口，買權OI增量呈現積極，目前選擇權空方呈現表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86下降至0.85，VIX指數上升1.7至25.86，外資台指期買權淨金額0.18億元、賣權淨金額0.41億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，雖市場普遍預期美國總統大選後不確定性降低，加上年底消費行情的帶動，第4季相對偏多，不過，目前指數與櫃買技術面轉差，建議投資人保守操作。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權略為保守布局，整體籌碼面略為保守格局；技術面上，目前台股正測試季線位置，短線一旦放量跌破11月1日頸線支撐，台股則將轉以保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈現開低走低格局，早盤一度翻紅、試圖挑戰5日線，不過，電子權值股賣壓陸續出籠，指數遭到均線壓回，終場下跌、以黑K棒留長上影線作收；目前指數反彈力道薄弱，季線可視為短線多空分水線。