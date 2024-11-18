11月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌196.23點，收22546.54點。11月電子期收1229.5點，下跌17.25點，正價差0.79點；11月金融期收2073.2點，下跌0.8點，逆價差2.93點。
11月電子期以1229.5點作收，下跌17.25點，成交686口。12月電子期以1232.6點作收，下跌17.4點，成交125口。
電子現貨以1228.71點作收，下跌15.82點；11月電子期貨與現貨相較，正價差0.79點。
11月金融期以2073.2點作收，下跌0.8點，成交357口。12月金融期以2076點作收，下跌0.2點，成交32口。
金融現貨以2076.13點作收，上漲2.15點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差2.93點。實際收盤價以期交所公告為準。
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