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11月台股期指跌188點

中央社／ 台北18日電

台北股市今天終場跌196.23點，收22546.54點。11月台指期以22574點作收，下跌188點，與現貨相較，正價差27.46點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨22762點、12月期貨22792點。

台股今天終場跌196.23點，收22546.54點，成交金額新台幣3486.46億元。

11月台指期貨以22574點作收，跌188點，成交7萬688口；12月期貨以22611點作收，跌181點，成交9846口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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