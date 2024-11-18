長榮航、華航 押價外20%

隨全球航空市場復甦，2024年客運與貨運需求增長，法人看好長榮航（2618）、華航（2610）營運表現，但2025年在客運相關變動成本持續增加下，可能面臨挑戰。

法人分析，全球旅遊需求快速回升。2024年上半年全球出入境人次已恢復至疫情前水準，顯示客運市場已進入穩定復甦階段。貨運方面，電商蓬勃發展及AI相關產品出貨需求增加，為航空貨運市場注入新動能。

長榮航、華航相關權證 圖／經濟日報提供

長榮航2024年表現可期，法人預估，全年合併營收將達約2,190億元，年增9%，每股純益約5.18元，創歷史新高。客運業務受益疫後復甦，全年客公里數（RPK）成長，雖第4季因旺季結束營收可能季減3%至4%，全年仍可穩定增長。

展望2025年，長榮航面臨成長放緩挑戰，預估全年營收年減2.4%。其中客運單位收益下降將影響營收，貨運方面，價格小幅回落急單需求減弱， 因此需留意2025年可能的挑戰，適時調整配置策略。

華航在全球經濟轉佳推動貨運成長下，客貨運營運有望暢旺。華航持續增加777F貨機，運能穩定提升，鞏固其市場領導地位。

不過，法人提醒，華航2025年將面臨營收及成本壓力的雙重挑戰。其中，客運營收因單位收益持續下降，預估年減約2%至1,264億元。其次，貨運市場需求放緩，特別是急單及補貨效應減少，儘管電商及AI伺服器出貨需求持續存在，但貨運價格預計小幅下降，導致貨運營收年減約5%至547億元。

權證發行商建議，看好長榮航、華航等後市的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價外20%以內、剩餘天數超過60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。