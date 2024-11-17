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鴻海、緯創 四檔馬力夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
鴻海、緯創相關權證 圖／經濟日報提供
鴻海、緯創相關權證 圖／經濟日報提供

輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200進入大量出貨，本周也將公布財報，市場樂觀看待表現，台廠供應鏈的鴻海（2317）及緯創（3231）也可望受惠，看好該題材的投資人可挑價外15%左右且100天以上的相關認購權證操作。

GB200機架伺服器預估數量為3.8萬台的NVL72和1.2萬台NVL36，台灣ODM廠方面，鴻海是前二大廠商，取得40%左右，緯創也用相當的市占率。

鴻海雲端網路方面，累計前三季AI伺服器營收年增兩倍以上，通用型伺服器成長二成以上，因第3季基期高，預期第4季AI跟通用型伺服器表現季持平；網通則會季增較顯著，整體來看雲端網路維持季持平。電腦終端方面，第4季有新產品上市跟假期效益，但第3季因返校需求造成使基期較高，加上PC需求疲軟，預期整體會呈季減表現。元件與其他產品受惠相關業務零組件出貨增加，因此會呈季增表現，但受到非核心業務衰退，因此整體呈現與去年同期持平。鴻海相關權證有鴻海群益44購20、鴻海統一56購02。

緯創伺服器營收皆為成長動能，今年第3季創伺服器GPU相關營收季增20%至30%，推估緯創伺服器營收比重達45%至50%。緯創相關權證有緯創凱基45購01、緯創群益44購04。

伺服器 緯創

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