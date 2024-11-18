創意、世芯 認購有戲

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
創意董事長曾繁城。 （聯合報系資料庫）
創意董事長曾繁城。 （聯合報系資料庫）

台股多空震盪，投資人可首選「今年營運優、明年展望佳」個股，伺機進場布局，可參考創意（3443）、世芯-KY（3661）等後勢表現，利用權證參與行情。

全球資本市場短線市場訊息多空紛陳，法人認為，面對短線震盪走勢，由下而上挑選成長優質股仍是因應的策略。因此具基本面佳、獲利動能與中長期展望正向，且法人買超的公司，可伺機分批布局。

現階段建議以選股代替選市、成長優於價值的策略。從資金集中化的趨勢即可發現，短線可首選「今年營運優、明年展望佳」個股，這些營運耀眼族群較受市場青睞。

創意、世芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供
創意、世芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

創意第3季每股純益為7. 71元，為近七季高點，累計前三季每股純益19.43元。展望本季，法人認為，相較於原本展望為至少持平，由於部分客戶端的需求依舊疲軟，即使額外有部分5奈米以下製程的加密貨幣案件貢獻挹注，創意第4季業績可能呈現低個位數百分比下滑。

法人評估，整體來說，受到終端市況影響，量產業務中有部分客戶案件的投片情形較不如預期，是影響創意全年業績表現的重要因素，營運狀況在明年會有回升機會。

創意日前宣布，3奈米HBM3E控制器與實體層IP已獲得雲端服務供應商（CSP）及多家高效運算（HPC）解決方案業者採用，公司也積極與美光等合作，為下一代AI ASIC晶片開發HBM4 IP。世芯-KY第3季獲利寫下連八季創新高佳績，前三季每股純益為58.43元。

世芯北美大型雲端服務供應商（CSP）客戶的7奈米製程AI晶片出貨，已接近產品周期後段，另一北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案，能否順利接棒扛起該公司業績，成為市場觀察重點。

世芯表示，明年上半年表現應可維持穩定，可預見不少3奈米製程的案件將從今年底到明年初開始啟動。量產業務方面，北美IDM客戶5奈米製程AI加速器案件將從明年首季開始，成為公司主要業績支撐。預期明年的毛利率表現將優於今年。

中國信託證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，來進行操作，但宜設好停利、停損點 。

奈米

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