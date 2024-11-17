全民權證／英業達 二檔耀眼

經濟日報／ 記者崔馨方整理
英業達相關權證 圖／經濟日報提供
英業達相關權證 圖／經濟日報提供

英業達（2356）將在AI、伺服器與NB業務多重推動下，持續拓展市場份額。法人看好，英業達今年第4季及2025年營收具成長動能，相關權證可伺機布局。

展望2025年，法人分析，英業達在伺服器業務領域持續拓展，預估明年上半開始出貨輝達GB200 NVL72，加上CSP客戶一般伺服器組裝的全年效益，伺服器業務全年成長可達30%，AI相關產品比重提升至40%。若能承接美系ZT公司在美國的產能，英業達將具備更優越的產地布局，有機會成為全球前三大伺服器ODM廠商。

看好英業達後市的投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天等條件為主的權證，如英業達國泰44購01、英業達群益44購01。（國泰證券提供）

伺服器 英業達

延伸閱讀

輝達本周將發財報！市場緊盯台積電等供應商產能展望 推測明年成長前景

輝達財報公布在即 法人點名看好這六檔

百度AI火 釋單英業達 大陸CSP巨頭...老神在在

英業達、京元電 四檔帶勁

相關新聞

創意、世芯 認購有戲

台股多空震盪，投資人可首選「今年營運優、明年展望佳」個股，伺機進場布局，可參考創意（3443）、世芯-KY（3661）等...

期貨商論壇／台積期 整理再攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔有壓，加...

期貨商論壇／黃金期 利空罩頂

華南期貨分析師葉立民認為，受強勢美元及避險需求減弱的影響，黃金期貨近期表現疲弱，自10月底以來已從高點修正自今約8%，需...

長榮航、華航 押價外20%

隨全球航空市場復甦，2024年客運與貨運需求增長，法人看好長榮航（2618）、華航（2610）營運表現，但2025年在客...

鴻海、緯創 四檔馬力夯

輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200進入大量出貨，本周也將公布財報，市場樂觀看待表現，台廠供應鏈的鴻海（2317）及...

全民權證／雙鴻 瞄準逾120天

雙鴻（3324）展望2025年營收將大幅成長逾50%，主因水冷成長帶進業績成長。近期水冷獲輝達（NVIDIA）GB200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。