全民權證／英業達 二檔耀眼
英業達（2356）將在AI、伺服器與NB業務多重推動下，持續拓展市場份額。法人看好，英業達今年第4季及2025年營收具成長動能，相關權證可伺機布局。
展望2025年，法人分析，英業達在伺服器業務領域持續拓展，預估明年上半開始出貨輝達GB200 NVL72，加上CSP客戶一般伺服器組裝的全年效益，伺服器業務全年成長可達30%，AI相關產品比重提升至40%。若能承接美系ZT公司在美國的產能，英業達將具備更優越的產地布局，有機會成為全球前三大伺服器ODM廠商。
看好英業達後市的投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天等條件為主的權證，如英業達國泰44購01、英業達群益44購01。（國泰證券提供）
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