全民權證／華碩 挑價內外20%
華碩（2357）衝刺智慧手機事業啟動機海戰術，將發表新一代電競手機「ROG Phone 9 Series」，不僅會有先前揭露的ROG Phone 9，還將有歷來電競機最高規格的Pro款機種，並將推平價降規版ROG Phone 9 FE，透過三款新機、全產品線搶市。
華碩手機產品主要分兩大產品線，包括針對電競市場的ROGPhone，以及鎖定主流市場的Zenfone系列，該策略短期內將不會有太大變動。華碩靠手機練兵，累積不少專利，每年有約10億元相關授權收入。
投資人可布局個股的認購權證，挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證操作，如華碩元富58購01、華碩統一49購01。（元富證券提供）
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