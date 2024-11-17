全民權證／雙鴻 瞄準逾120天

雙鴻（3324）展望2025年營收將大幅成長逾50%，主因水冷成長帶進業績成長。近期水冷獲輝達（NVIDIA）GB200設計推薦名單，包含水冷板、分歧管、快接頭，有助取得新客戶，同時ASIC將拓展新客戶，樂觀展望水冷比重由2024年14%擴張到2025年45%至50%，其中CSP客戶量占逾75%，帶動伺服器由2024年40%攀升至60%。

雙鴻今第3季每股純益4.4元，水冷營收比重由第2季20%減至第3季16%。第4季保守展望持平。2025年第1季有望隨VGA放量及GB200出貨呈季持平至季增。

投資人如看好雙鴻投資的機會，可挑選價內外15%以內、120天期以上的中長天期權證，如雙鴻兆豐45購01、雙鴻元富43購06。（兆豐證券提供）