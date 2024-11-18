期貨商論壇／台積期 整理再攻

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電（2330）個股期貨仍在整理，預期未來整理數日後，待行情籌碼沉澱後再上攻。

聯準會主席鮑爾表示，強勁美國經濟使政策制定者可以從容決定降息的幅度與速度，市場解讀鮑爾發出鷹派訊號，暗示聯準會未來不需要「急於」降息。

另外，美國10月生產者物價指數（PPI）年升2.4%，整體通膨下降走勢未變，市場預期聯準會12月可能繼續小幅降息1碼，並於明年1月暫停降息。

市場預期川普新政府將實施貿易關稅、收緊移民政策並加大財政赤字，並將可能帶來通膨，美元上漲至2023年11月以來的最高水平，日圓走貶，投資人持續聚焦川普新政帶來影響。短線上，川普2.0政策影響仍令投資人心態謹慎，台積電受到美國晶片禁令升級影響，外資連續站在賣方，預期盤勢震盪整理恐一路延續到本周三期貨結算日，若期間外資空單未明顯回補，留意行情波動可能加大，但短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變。

市場預估台積電第4季每股獲利可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。（富邦期貨提供）

台積電 外資 期貨交易

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