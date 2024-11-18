期貨商論壇／黃金期 利空罩頂

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，利空罩頂。 路透
黃金期，利空罩頂。 路透

華南期貨分析師葉立民認為，受強勢美元及避險需求減弱的影響，黃金期貨近期表現疲弱，自10月底以來已從高點修正自今約8%，需密切關注8月中旬的盤整區間是否能夠提供支撐，如果跌破，黃金下行趨勢將不易改變。

隨著美國總統大選結束，全球投資環境並未因為美國大選結束而變得明朗，反而進一步增添了許多不確定因素。川普與共和黨成國橫掃國會，讓投資者開始擔心未來可能出現的保護主義政策對全球貿易造成衝擊。

近期，美元強勢回歸，指數最高達到106.99，自選後上漲約3%。隨著避險需求減少，黃金吸引力受到抑制。市場預期美國降息步調可能放緩，加大對黃金投資的壓力。隨著降息的步調放緩，投資者更傾向於持有美元資產，導致近期黃金價格下跌，反映出市場對未來經濟環境的不樂觀預期。

此外，隨著中東地緣緊張局勢的緩和，市場對黃金的避險需求顯著下降，是造成近期金價修正的主要因素之一。區域風險回穩，風險偏好恢復時，資金流向風險較高的資產，使得黃金價格持續承壓。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據，截至14日，黃金持有量降至68.5公噸，自從10月底以來持續減持黃金持有量，反映市場對於黃金市場的強勁疲軟，顯示出投資者受到消息面和政策面的影響，逐漸降低對黃金的配置。（華南期貨提供）

期貨交易 美國大選

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