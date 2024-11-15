上銀、和大 押逾三個月

傳動元件業者近年持續進行轉型，搭上機器人、電動車順風車，推升產品組合改善。其中，上銀（2049）攜手策略夥伴開發倉儲物流AI機器人；和大（1536）成功拓展電動車市場，近來股價增溫，權證發行商表示，投資人可透過權證，以較低成本參與行情。

法人表示，上銀銷售滾珠螺桿、線性滑軌、晶圓機器人及移載工作台等產品給大銀微系統，已應用在半導體設備，上銀將持續與半導體設備商合作開發。至於機器人應用，上銀主攻專用型機器人，雖然機器人營收占比還不到10%，預估未來營收占比會再提升。

據了解，上銀已攜手策略夥伴開發一款搭載AI視覺功能的系統，具有堆疊判斷能力的物流機器人，以往物流廠商理貨需要耗費大量人力及時間，未來待認證、安全性測試後，預計明年就能導入、逐步放量。上銀主攻單一用途的機器人，如焊接應用機器人，視覺AI機器人等。至於半導體設備應用晶圓機器人和迴轉工作台等，到明年需求可期，上銀也積極布局人型機器人所需減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件。

和大隨電動車大廠庫存改善，訂單漸轉熱，法人預估，和大營運會漸入佳境。包括近期拿下歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱訂單並成功量產；供應美國新電動卡車長單；取得日系電動車三電系統訂單，已量產出貨。

權證發行商表示，投資人若看好上銀與和大後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金博大利。