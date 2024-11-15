台達電、奇鋐 四檔聚光

輝達（NVIDIA）預計美國時間11月20日公告財報，市場預期有望連續八季超前財測。法人預期CSP業務占比較高且已取得GB200訂單的業者將率先受惠，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）等台廠，這些業者皆在個別GB200 NVL36／72相關產品中占據領先地位。

台達電大部分業務今年第4季營收將呈季增走勢，被動元件則受智慧型手機淡季影響而季減。隨著向一線CSP客戶的液對氣Sidecar出貨放量，第4季液冷產品營收成長將最為強勁。被動元件營收貢獻減少意即產品組合較為不利，故預期第4季毛利率將季減，惟規模經濟效益擴大應可為營益率增添動能。

台達電、奇鋐相關權證

台達電與美商Vicor訴訟案對營運影響有限，預期AI仍將是推動明年營收成長的主力，其中AC-DC電源市占率領先，有助伺服器電源營收穩健成長，彌補DC-DC業務的疲弱，而台達電在液冷散熱系統整合的實力將獲更多一線CSP客戶專案。

奇鋐產品組合轉佳與營收攀升擴張毛利率、營利率與稅前淨利率，第3季業績佳，第4季展望也可望成長，部分GB200液冷散熱營收將挹注該季利潤率升勢；鑒於取得多數美系CSP GB200液冷訂單，正向看待明年營收展望。明年AI伺服器需求攀升使伺服器相關營收年增40~50%（包含散熱模組、風扇、機殼、滑軌與 QD），奇鋐也將大幅受惠GB200 AI伺服器熱潮。

奇鋐為兩家Hopper AI伺服器3D VC供應商之一，預期今年出貨量將達200至250萬組。越南廠3D VC產能開出將確保其明年出貨量增至超過300萬組，滿足明年第2季後Blackwell 300A Ultra的氣冷需求。

權證發行商建議，看好台達電、奇鋐接續股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的認購權證介入。