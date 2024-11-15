全民權證／中興電 選逾60天

中興電（1513）2024年底在手訂單450億元，可滿足營收至2026年上半年；預估2024~2025整體毛利率約28%，而台電已跟中興電約定2026年將積極拉高毛利率的設備，預期2026年毛利率將提升至30%。

產能方面，為了因應台電龐大需求，今年第1季嘉義廠增建1,880坪倉庫，提升產線順暢度，重電產能年增20%，2025年再增募40位技術人力、增加嘉義廠三座共2,000坪倉儲地，重電產能年增20%；2026年以自動化焊接與AI報價系統增加產出效率，再提升重電產能二成。市場預估中興電2024、2025年營業利益年增15%、12%，每股純益為8元、9元。

看好個股後市投資人，可挑價外20%至價內10%、有效天期60天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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