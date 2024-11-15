全民權證／元太 挑價內外15%

元太（8069）對2025年展望樂觀，整體出貨量可上看雙位數成長；ESL整體庫存水位仍低，大尺寸數位看板明年可小量出貨，未來二至三年可成為另一營運支柱。

元太今年第4季業績優於第3季，明年ESL也不會太差，川普環保政策會讓電子標籤安裝更快，市場對明年看法很樂觀。市場預期元太營運明年比今年更好，主要因為ESL回到正常成長力道。在Signage部分，retail要換成電子紙會先有POC，現在得到的反饋正向，由於明年剛開始進入此領域，公司預期營運一定會成長，至於成長多少則仍待觀察。

權證發行商建議，投資人若看好元太後市股價表現，可挑選價內外15%以內、距到期日180天以上的長天期權證介入，以小金博大利。（統一證券提供）

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